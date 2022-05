Kristoff Raczynski tacha de ‘actor mediocre’ a Omar Chaparro

Omar Chaparro mencionó que no compartiría créditos con ninguno de los mencionados por sus constantes ataques y críticas hacia su persona, pues afirmó que “están enojados con la vida”.

Omar Chaparro y Kristoff Raczynski mantienen una polémica luego de que el actor mexicano mencionó que el presentador de origen ruso sólo se ha dedicado a criticarlo, incluso afirmó que no trabajaría con él.

“Querido @OMARCHAPARRO una aclaración, yo no hablo MAL de ti, ni te CRITICO a ti, hablo de tu TRABAJO COMO ‘ACTOR’ que es bastante mediocre por cierto lo mío no es HATE es la VERDAD que no quieres aceptar”, escribió Raczynski en Twitter.

La respuesta del conductor de Kristoff provocó las reacciones de los internautas, las cuales se dividieron entre los que defendían el trabajo de Omar Chaparro y los que estaban a favor de la crítica. Hasta el momento, el actor no ha respondido.