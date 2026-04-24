Kunno publica fotos con Ángela Aguilar y Christian Nodal en viaje privado tras rumores de ruptura

En medio de rumores de separación, Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron juntos en un viaje privado con Kunno, quien publicó en sus redes sociales, las imágenes.

Kunno disipó las especulaciones al compartir, en sus historias de Instagram, dos fotografías donde aparece con la pareja. En la primera imagen, Nodal y Aguilar se abrazan a contraluz durante un atardecer en lo que parece ser una pista de aterrizaje. Kunno acompañó la imagen con la frase “mis papis” y un emoji de corazón rojo.

La segunda fotografía que podría no ser reciente, muestra a los tres dentro de una aeronave privada. Nodal carga y abraza a Aguilar mientras Kunno, a un costado, también los rodea con los brazos. El influencer acompañó la imagen con una broma directa: “felices los 3”, escribió. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han publicado nada al respecto, de acuerdo con infobae.com.

Las imágenes llegaron días después de que el video oficial de “Un vals” desatara un debate en redes sociales. Ya que la modelo del videoclip, Dagna Mata, fue señalada por su parecido con Cazzu, expareja del sonorense y madre de su hija: usuarios notaron el cabello corto y los tatuajes en el cuello de la actriz como rasgos similares a los de la argentina. Otros espectadores encontraron también características que evocarían a la propia Aguilar. Cabe señalar que Nodal había dedicado la canción públicamente a Aguilar antes de su estreno, lo que no impidió que la polémica creciera

Antes de que circularan las fotografías del viaje, Nodal se presentó en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde interpretó precisamente el tema, “Un vals” en vivo por primera vez.

Sin embargo, la hija de Pepe Aguilar no fue vista entre el público o, de haber asistido, se mantuvo lejos de los reflectores, según reportaron asistentes al evento. Pues en redes sociales circuló una foto que la cantante y el sonorense se habrían tomado con una trabajadora mientras bajaban o subían de una camioneta negra.