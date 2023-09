Asimismo, asegura que no hay una temática detrás de este álbum debido a que su objetivo era celebrar la individualidad y reflexionar sobre sus subidas y bajadas emocionales.

El sencillo principal de su nuevo trabajo es Padam Padam que resultó un gran éxito después de volverse viral en línea durante el verano y convertirse en un himno del mes del orgullo en distintos países, además de crear una tendencia de baile que rápidamente se popularizó en TikTok, con lo que la estrella llegó a toda una nueva generación de fanáticos.

“Lovers!!! La respuesta a la TENSION ha sido abrumadora y me tienes a mí yal mismo tiempo!! Tengo algunos extras sorpresa para ti... El ‘Bonus’ Deluxe Edition ya está disponible para descargar en mi tienda oficial, con 2 canciones exclusivas. #HeavenlyBody #Drum“, escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram.

Minogue confesó que le hizo falta mucha fuerza para seguir en la música, luego de que en 2020, en plena pandemia, presentara el álbum Disco, que debido a las circunstancias mundiales no pudo permitirle hacer una gira de promoción para que fuera mejor recibido.



Forman parte de Tension

‘Padam Padam’

‘Hold on to now’

‘Things we do for love’

‘Tension’

‘One more time’

‘You still get me high’

‘Hands’

‘Green light’

‘Vegas high’

’10 out of 10ft. Oliver Heldens’

‘Story’