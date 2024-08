Es muy raro que dos agrupaciones de dos oficinas mazatlecas tan importantes del regional mexicano como Lizos Music y Anval Music se unan para un dueto, pero Los 2 de la S y La Adictiva rompieron con este paradigma para grabar un dueto juntos.

La canción lleva por nombre Calmadito y ya está lista para estrenarse este 23 de agosto según anunciaron los vocalistas de La Adictiva y Los 2 de la S en una rueda de prensa en las oficinas se Lizos Music.

“Hay un dato muy importante que no lo he contado, pero cuando se presentó Julión Álvarez y Alfredito Olivas aquí en Mazatlán mucha gente me invitó para que los acomp,añara, y agradezco las invitaciones, pero yo traía ya la inquietud algo en el corazón que quería escribir esta canción... y grabé la maqueta con la guitarra y le hablé a mi compa Jhonny (Zazueta), y le dije acabo de escribir esta canción y le gustó”, dijo Omar Tarazón acerca de cómo nació Calmadito, cuyo video oficial grabaron en el foro de Lizos Music y ya está listo para salir.

“La verdad es un honor hacer algo con Omar y Jhonny que los conozco desde que tenían otros proyectos antes que este, y sé que son grandes artistas, hacer un dueto juntos es algo que no esperaba pero que disfrutamos mucho”, dijo Isaac Salas, vocalista de La Adictiva.

Adelantaron que planean cantarla juntos en algunas presentaciones, si es que las agendas de ambos se prestan, y que puede ser la primera de otras colaboraciones juntos.

Sobre la letra de Calmadito dijeron que se trata de una canción que busca inspirar porque habla sobre su propia historia de superación y de cómo sus fans pueden conectar con la manera en la que ven la vida.

35 años de trayectoria

La Adictiva cumplirá 35 años de trayectoria en marzo del 2025, y traen en mente festejarlos dentro del Carnaval de Mazatlán de ese año, así como lo hizo Banda MS con su 20 aniversario, Banda El Recodo con su 80 aniversario y Banda Los Recoditos.

“Estaría muy bien participar en el carnaval... cuando llegas aquí a la oficina de Lizos lo primero que ves es la maqueta de su carro alegórico, pienso que ya es parte de una tradición festejar los aniversarios en el carnaval, y a nosotros nos gustaría tener nuestro carro alegórico, o de perdida ir caminando, o como las bastoneras de la Eti 5 o en una tirolesa (dijo entre risas), les pido que le digan al Presidente Municipal”, dijo Isaac Salas.

Quien además dijo aparte de ser parte del desfile de Martes y Domingo de Carnaval, le gustaría ofrecer un gran concierto en el Estadio Teodoro Mariscal.

Para finalizar, los integrantes de La Adictiva dijeron que sin querer se unieron al movimiento de corridos progresivos que va comenzando, pues grabaron un tema a dueto con El Fantasma que es de ese estilo, y que regresa a su manera de hacer música como cuando fue un éxito su tema La China.

Estreno

“Calmadito” se estrena el 23 de agosto.