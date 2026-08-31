La Arrolladora Banda El Limón quiere volver a Mazatlán

La Arrolladora Banda El Limón tiene claro que quiere volver a tocar en Mazatlán, lo que falta, de acuerdo con René Camacho, líder de la agrupación, es que llegue la invitación y se logre cuadrar una fecha.

Después de su participación en la segunda semifinal de México Canta 2026, realizada en el Teatro Ángela Peralta, Camacho, acompañado por sus vocalistas Esau García, Julio Haro y Max Cervantes, habló sobre los planes de la agrupación, sus nuevos integrantes y la posibilidad de reencontrarse con el público mazatleco.

“Para Mazatlán, pues nomás estamos esperando que nos inviten”, expresó entre risas el líder de La Arrolladora, al recordar que tienen tiempo sin ofrecer una presentación formal en el puerto.

Camacho aseguró que la decisión final sobre las fechas corresponde a la oficina que maneja los compromisos de la agrupación, pero dejó claro su deseo de regresar.

“A mí me gustaría mucho estar aquí. Yo con eso les digo todo”, comentó. Incluso puso sobre la mesa la posibilidad de que La Arrolladora participe en alguna celebración del puerto, incluido el Carnaval, aunque aclaró que hasta ese momento no existía un acuerdo para una presentación.

“A nosotros nos invitan y cuadramos bien la fecha y ahí estamos”, dijo. La agrupación aprovechó su participación en México Canta para presentar dos canciones de su más reciente álbum, “Fracaso seguro” y “Si las miradas mataran”, con las que busca mostrar al público parte de la música que actualmente está trabajando.

Camacho explicó que la invitación al programa llegó de manera inesperada, pues tenía contemplado viajar a Los Cabos para iniciar una ruta por Baja California, pero decidió quedarse para formar parte de este proyecto dedicado a impulsar a las nuevas generaciones de músicos y compositores.

“Fue un gusto poder compartir algunas canciones con todo el público y dar ese mensaje de que los sueños se pueden lograr”, señaló.

Sobre los jóvenes que participaron en la semifinal, el líder de La Arrolladora consideró que México tiene mucho talento que todavía necesita ser descubierto y animó a quienes buscan abrirse camino en la música a no desistir ante las dificultades.

“Hay muchos (talentos) también por aquí en México para que emprendan la carrera de cantante, yo creo que es cosa de aventarse”, manifestó.

Su consejo fue directo para los participantes ya que señaló que es una carrera muy difícil, por lo que les recomendó trabajar mucho, insistir y no tener miedo al rechazo.

“Que le empujen y le empujen y le empujen y van a lograr lo que quieren”, afirmó.

La Arrolladora también dejó abierta la posibilidad de colaborar con alguno de los semifinalistas, aseguró que, si alguno de ellos demuestra talento y coincide con la agrupación en alguna presentación, podrían darle la oportunidad de subir al escenario.

El propio Esaú García, uno de los vocalistas actuales, aprovechó para pedir al público que conozca el trabajo de esta nueva generación de integrantes de La Arrolladora.

“Venimos a trabajar y a crear nuestra propia historia”, expresó, al reconocer que comenzar una nueva etapa después de la salida de otros vocalistas representa un reto, pero también una oportunidad para dejar su propia huella.

Camacho, quien ha encabezado la agrupación durante décadas, aseguró que actualmente la banda atraviesa por un buen momento y consideró que la música de banda continúa siendo una de las expresiones más fuertes de la música popular mexicana.

“La banda es del pueblo, las raíces de la banda son de aquí de Sinaloa”, sostuvo. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el músico aseguró que la agrupación continúa encontrando escenarios llenos en distintas ciudades.

Mencionó que sus próximas presentaciones en Zacatecas, Ciudad de México y Guadalajara ya tienen localidades agotadas con anticipación.

Por ahora no hay fecha confirmada para Mazatlán, pero René Camacho lo dejó claro que la agrupación está dispuesta a regresar al puerto en cuanto llegue la invitación y se concrete el acuerdo.