La Arrolladora Banda El Limón y Juanes lanzan ‘Una Noche Contigo’

La Arrolladora Banda el Limón hizo una colaboración con Juanes y lanzaron una nueva versión del tema Una noche contigo.

Desde Miami, la banda de origen sinaloense y el artista colombiano anunciaron esta unión del pop-rock colombiano con uno de los sonidos más representativos del regional mexicano.

“Una Noche Contigo” es fruto de la inspiración del mismo Juanes, quien junto a Edgar Barrera y Julio Reyes, crearon una melodía que hoy representa un encuentro entre dos potencias musicales de Latinoamérica que, desde sus raíces, comparten la pasión por crear música que conecta emociones y culturas.

El tema fue lanzado originalmente por Juanes en abril de 2025 y ahora en esta nueva versión trasciende géneros y fronteras.

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y narra un encuentro inesperado entre dos personas que se atraen profundamente. A través de su letra, invita a vivir el momento presente, dejando atrás las preocupaciones del pasado y del futuro.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, La Arrolladora Banda el Limón continúa conquistando generaciones y posicionando éxitos que forman parte del ADN musical latino. Hoy, lo hace una vez más con esta colaboración única que celebra la unión, el amor y la fuerza de la música sin fronteras.