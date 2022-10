La banda de rock Blink 182 confirma gira mundial y tocará en México

Blink 182 acaba de confirmar su gira mundial titulada Worst , la icónica banda intérprete de temas como All The Small Things , y What’s My Age Again? anunció las fechas y lugares donde se presentará, y entre ellos está México, donde promocionará su más reciente disco.

A diferencia de otros artistas, la banda estadunidense de pop punk compartió de manera inesperada todas las fechas de su gira mundial. México estará presente con cuatro conciertos que se realizarán durante el 2023.

Cabe señalar que la gira de la icónica banda iniciará en el país, pues el primer concierto se realizará el 11 de marzo en Tijuana en el Pulso GNP; el segundo concierto será el 28 de marzo, esta vez en la Ciudad de México, teniendo como escenario el Palacio de los deportes, cerrando su visita a México con dos presentaciones más, el 1 y 2 de abril en Monterrey.

Blink-182 es una banda estadounidense de pop punk, formada el 2 de agosto de 1992 por Tom DeLonge (quien más tarde, en 2015, sería sustituido por Matt Skiba), Mark Hoppus, y por Travis Barker.

La banda cuenta con nueve producciones discográficas, entre sus éxitos se encuentran canciones como The rock show, Always, All The Small Things, y What’s My Age Again?, Adams song, First date entre otras.

DISCOGRAFÍA

1994 Buddha

1995 Cheshire Cat

1997 Dude Ranch

1999 Enema Of The State

2001 Take Off Your Pants And Jacket

2003 Blink-182

2011 Neighborhoods

2016 California

2019 Nine