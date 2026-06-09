La Banda El Recodo ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo tras el partido inaugural del Mundial 2026

La Banda El Recodo ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 11 de junio, como parte de las actividades inaugurales del FIFA Fan Festival, espacio que acompañará a miles de aficionados durante el torneo.

El evento forma parte de una agenda diseñada para convertir el centro histórico en un punto de encuentro para quienes vivirán la experiencia del Mundial fuera de los estadios.

Se espera la asistencia de aficionados nacionales e internacionales que acudirán a la plaza Constitución para seguir el arranque de la justa mundialista.

De acuerdo con infobae.com, el concierto dará inicio comenzaría después de las 15:00 horas.

La presentación se llevaría a cabo una vez concluido el partido inaugural de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica, encuentro que marcará el inicio de la participación del combinado nacional en la competencia.

Sin embargo, las autoridades y organizadores podrían confirmar horarios definitivos conforme se acerque la fecha, por lo que se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

El acceso al concierto de Banda El Recodo será completamente gratuito para el público. Sin embargo, como ocurre con los eventos masivos realizados en el Zócalo capitalino, el ingreso estará sujeto a la capacidad máxima permitida en la plaza. Por ello, se prevé que miles de personas lleguen con varias horas de anticipación para asegurar su lugar.