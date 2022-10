$!La Banda El Recodo pone a bailar a los hispanos en Madrid

La presentación de la Madre de Todas las Bandas arrancó con El Corrido de Mazatlán, seguido sonaron las notas de El sinaloense, tema con el que pusieron a bailar a los asistentes en esta presentación privaba, donde solo asistieron invitados de los organizadores.

Después sonó No me sé rajar, Acá entre nos y El Rey, temas emblemáticos de José Alfredo Jiménez. Y desde luego que El Recodo no dejó fuera de este concierto sus canciones más conocidas como Y llegaste tú y Que te ruegue quien te quiera, y aderezaron su presentación con temas clásicos como Toro mambo y Camarón pelado, para este momento varias jóvenes se subieron al escenario para bailar junto a los vocalistas de la agrupación.