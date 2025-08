La canta La Adictiva al amor verdadero con ‘Te doy mi palabra’ junto a Tapy Quintero

El tema es una promesa cantada, una manera de decir: “Estoy contigo pase lo que pase”. La fusión entre La Adictiva y Tapy Quintero no solo aporta frescura al género, sino que reafirma el compromiso de ambos artistas con la evolución de la música regional sin perder su esencia.

La fuerza interpretativa de la banda y la pluma emotiva de Quintero, logran una conexión directa con el público. El lanzamientoviene acompañado de un videoclip filmado en Mazatlán.

”Pa’ ser sinsero creo que hice algo bueno para merecerlo, porque vida te lo juto no esperaba tanto, y es que tus besos me saben más ricos que la misma miel, algo haces que me traes nada más en ti pensando, siempre muero por verte, sólo pienso en tenerte”, versa la canción.

Te doy mi palabra, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Con esta colaboración, La Adictiva y Tapy Quintero suman un nuevo himno al repertorio de la música regional mexicana, una canción que promete quedarse en el corazón de quienes creen que el amor verdadero aún merece ser cantado.