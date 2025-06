La cantante Billie Eilish es captada besando al actor Nat Wolff

Profesionalmente, han colaborado en múltiples ocasiones: Wolff apareció en el videoclip de Chihiro , dirigido por Eilish, y junto a su hermano Alex abrió varios conciertos de la gira Hit Me Hard and Soft . Además, los hermanos Wolff grabaron su sencillo Soft Kissing Hour en la casa de Eilish, con ella como productora.

La relación entre Eilish y Wolff no es nueva. Su vínculo comenzó en 2024, cuando se conocieron en una after party de los Oscar.

Los rumores de un romance comenzaron en marzo de 2025, tras ser vistos en una salida nocturna en Nueva York, donde se mostraron muy afectuosos.

También abandonaron juntos los iHeartRadio Music Awards ese mismo mes. Sin embargo, una fuente cercana a Eilish afirmó entonces a DailyMail.com que solo eran amigos cercanos con una relación como de hermanos.

Las imágenes de Venecia, sin embargo, sugieren que su conexión ha evolucionado.

Sobre Nat Wolff:

Nat Wolff es un actor, músico y compositor estadounidense de 30 años, conocido por su versatilidad en la industria del entretenimiento.

Saltó a la fama como integrante del dúo musical Nat & Alex Wolff, junto a su hermano, con quien protagonizó la serie de Nickelodeon The Naked Brothers Band.

Como actor, ha destacado en películas como The Fault in Our Stars , donde interpretó a Isaac, y Paper Towns, basada en la novela de John Green.

Además, ha incursionado en proyectos más independientes, como Stella’s Last Weekend, donde actuó y compuso música.

Wolff también es un músico talentoso, con varios álbumes lanzados junto a su hermano. Su colaboración con Eilish en Soft Kissing Hour y su participación en su gira demuestran su creciente presencia en la escena musical alternativa, explicó milenio.com.

Las imágenes de Venecia han generado una ola de reacciones en X, desde memes hasta especulaciones sobre el futuro de la pareja. Un usuario escribió:

“Billie Eilish y Nat Wolff en Venecia es el plot twist que no vi venir”, mientras otro bromeó: “Las chicas pop y su radar para encontrar novios interesantes”.

A pesar del entusiasmo, ni Eilish ni Wolff han confirmado oficialmente su relación, manteniendo su característica discreción.