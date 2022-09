Murió hace 11 años, a la edad de 27 años, y sólo cinco después de conocer la fama mundial por Back to black , en 2006. Amy Winehouse estaba en su cama, rodeada de botellas vacías de vodka, cuando uno de sus guardaespaldas encontró su cuerpo sin vida en su casa de Camden, el 23 de julio de 2011, publicó infobae.com

Mitchell Winehouse, su padre, solía cantar los temas de Frank Sinatra, por lo que la pequeña Amy no hacía otra cosa que imitarlo, pero no quedaba ahí: cantaba hasta en la escuela, al punto de interrumpir a las maestras.

“Las consecuencias no intencionales de ingerir niveles potencialmente fatales la durmieron hasta lo irreversible”, arrojó la investigación. La última gran cantante de soul, jazz y Rhythm & blues había muerto de un coma alcohólico.

Sin embargo, no fue hasta 2006 cuando Winehouse realmente aterrizó en el escenario mundial con su segundo álbum de larga duración titulado Back to black.

En equipo con el productor Mark Ronson, creó un sonido nostálgico y retro que se escucha en los exitosos sencillos Rehab y You know I’m no good. Uno de los álbumes más vendidos en la historia del Reino Unido que le valió a Winehouse un récord de cinco premios Grammy en 2008. El álbum sería el último en vida ya que falleció en Londres.