La cantante Lorde regala churros a fans que esperaban para su concierto en Ciudad de México

Los fans muchas veces sacrifican tiempo, dinero y otros aspectos por sus artistas favoritos y en esta ocasión, Lorde decidió retribuir el cariño de sus seguidores, que ya hacían fila para su concierto en la Ciudad de México, con un gesto muy emotivo.

Desde muy temprano, decenas de fanáticos de la cantante neozelandesa llegaron a las instalaciones del Pepsi Center, recinto ubicado en el World Trade Center, para presenciar el primero de los 2 conciertos en la capital del país.

Y para que no fuera ta cansada la espera, la cantante responsable de éxitos como Royals, Everybody wants to rule the world y Solar power les regaló churros a través de su equipo.

Y en cuestión de minutos, la acción quedó registrada en fotos y videos que los asistentes al concierto compartieron en redes sociales.