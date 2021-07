La Casa Blanca invita a la estrella pop Olivia Rodrigo para impulsar vacunación juvenil

“Estoy asombrado por el trabajo que han realizado el presidente Biden y el Dr. Fauci y me complació prestar mi apoyo a esta importante iniciativa”, dijo Rodrigo.

El plan de Rodrigo de visitar la Casa Blanca se hizo público el martes a través de Instagram, cuando la cantante comentó que estaba emocionada de ver la Casa Blanca en una foto del presidente de joven.

Se espera que Biden, Rodrigo y Fauci produzcan videos que se publicarán en las cuentas de redes sociales de la administración de Rodrigo y Biden que promuevan la vacunación entre los jóvenes.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aplaudió a la cantante por usar su plataforma pública (tiene 14.4 millones de seguidores en Instagram y 9.4 millones de seguidores en TikTok) para decirles a los jóvenes que las vacunas Covid-19 son seguras y efectivas.

“Su voluntad de usar su voz y su plataforma para hablar directamente con los jóvenes es bastante poderosa y estamos agradecidos por su tiempo y esfuerzo”, dijo Psaki.

La variante Delta, que se está convirtiendo en la dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre los más jóvenes. Ahora se ha detectado en todos los estados de Estados Unidos, según las autoridades sanitarias.

Olivia Rodrigo, de 18 años, es conocida por éxitos como “deja vu”, “drivers license” y “good 4 u” y por protagonizar la serie de Disney+ “High School Musical, El musical...La serie”. Es una de las celebridades más jóvenes y de más alto perfil en unir fuerzas con la Casa Blanca, para promover la vacunación entre los jóvenes.

“La administración Biden-Harris está haciendo un esfuerzo continuo para conseguir que más jóvenes se vacunen, incluyendo el trabajo con las escuelas, los pediatras, los campamentos de verano y aprovechando las redes sociales y las celebridades influyentes”, dijo un funcionario de la Casa Blanca.

Según un informe de junio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los adultos más jóvenes se vacunan a un ritmo mucho menor que los adultos más mayores.

Al ritmo actual, el 70% de la población estadounidense no recibirá la primera dosis de la vacuna hasta el 1 de diciembre, según el análisis de Reuters de las cifras de vacunación de Our World in Data.