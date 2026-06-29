‘La Casa de los Famosos México 2026’ estrenará temporada 4

La Casa de los Famosos temporada 4 llegará a la pantalla chica el domingo 26 de julio, a las 20:30 horas, horario del centro.

La cuenta regresiva comenzó después de que la producción confirmó meses atrás que el reality tendría una cuarta temporada, finalmente se reveló cuándo volverá a abrir sus puertas la casa más vigilada de la televisión mexicana y cuáles serán algunos de los elementos que acompañarán esta nueva edición.

Aunque la lista de participantes permanece bajo reserva, el anuncio ya despejó varias de las dudas que rodeaban al programa.

Además de las galas televisadas, el reality explicó en un video promocional que la transmisión 24 horas, los siete días de la semana, estará disponible mediante ViX Premium, plataforma que requiere una suscripción de pago, señala elfinanciero.com.

Los materiales promocionales muestran nuevamente a Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice, anunciando la fecha de estreno.

De acuerdo con el sitio oficial del programa, la revelación oficial de los conductores se realizará de manera escalonada durante cuatro días en programas de Televisa.

Otra de las novedades anunciadas antes del estreno tiene que ver con la identidad musical del programa. La producción informó que Wendy Guevara y Elaine Haro participaron en la grabación del tema oficial de la cuarta temporada.

El anuncio fue acompañado por imágenes de ambas artistas dentro del estudio de grabación y por un mensaje difundido en las redes sociales del programa: “Wendy Guevara se une a Elaine Haro para cantar el tema musical de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.