‘La Casa de los Famosos México’ llegará a su fin y confirman temporada 4

La Casa de los Famosos México se prepara para decirle adiós a su tercera temporada este domingo 5 de octubre, aunque ya se confirmó que el drama y la polémica continuará llegando a la televisión nacional el próximo año.
Entre los finalistas, se encuentran las actrices originarias de Sinaloa, Mar Contreras y Dalilah Polanco.
La décima semana del reality llegó con la última eliminación, dejando a los cinco finalistas que se disputarán el título y el premio millonario. El programa, transmitido por Televisa y ViX, ha mantenido a la audiencia en suspenso con estrategias, alianzas y conflictos, mientras las filtraciones sobre el ganador generan gran expectativa.
Galilea Montijo, conductora del programa de Televisa, reveló que la televisora ya tiene entre planes una cuarta entrega y que incluso ya fichó a su primer habitante. Tras anunciar que la producción registró más de 132 millones de espectadores y que se acumularon más de 151 millones de votos, se declaró que el proyecto de la productora Rosa María Noguerón volverá próximamente con una nueva temporada, de acuerdo con sensacine.com.mx.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)
Una publicación compartida por La Casa de los Famosos México (@lacasafamososmx)
La conductora mexicana confirmó una edición nueva.
“Es lo más visto en televisión en estos momentos. Tan bien le ha ido que se confirma una cuarta temporada, ya incluso con un habitante confirmado”, aseguró Montijo durante una conferencia de prensa.
Sin aclarar quién es la primera celebridad que participará en la temporada 4, Montijo aseguró que Televisa ya se encuentra cazando a los famosos que integrarán al reparto de la siguiente entrega. Mientras tanto, los fans se mantienen votando para coronar al ganador de la edición 2025, cuyos cinco finalistas se presentarán por última vez este domingo.
Para conocer si será Mar, Abelito, Aldo, Shiky o Dalilah quien se convierta en el nuevo ganador de La Casa de los Famosos México, hay que sintonizar la transmisión del reality show el domingo 5 de octubre a las 19:30 horas, horario de Sinaloa.