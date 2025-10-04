‘La Casa de los Famosos México’ llegará a su fin y confirman temporada 4

La Casa de los Famosos México se prepara para decirle adiós a su tercera temporada este domingo 5 de octubre, aunque ya se confirmó que el drama y la polémica continuará llegando a la televisión nacional el próximo año.

Entre los finalistas, se encuentran las actrices originarias de Sinaloa, Mar Contreras y Dalilah Polanco.

La décima semana del reality llegó con la última eliminación, dejando a los cinco finalistas que se disputarán el título y el premio millonario. El programa, transmitido por Televisa y ViX, ha mantenido a la audiencia en suspenso con estrategias, alianzas y conflictos, mientras las filtraciones sobre el ganador generan gran expectativa.

Galilea Montijo, conductora del programa de Televisa, reveló que la televisora ya tiene entre planes una cuarta entrega y que incluso ya fichó a su primer habitante. Tras anunciar que la producción registró más de 132 millones de espectadores y que se acumularon más de 151 millones de votos, se declaró que el proyecto de la productora Rosa María Noguerón volverá próximamente con una nueva temporada, de acuerdo con sensacine.com.mx.