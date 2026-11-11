‘La emperatriz divorciada’ rompe récords en Disney+

La serie surcoreana ‘La emperatriz divorciada’ registró el estreno más visto a nivel mundial entre las producciones originales de Corea del Sur en Disney+ y Hulu. Este logro se obtuvo al contabilizar las visualizaciones durante los tres primeros días desde su lanzamiento, el 3 de noviembre.

La producción alcanzó el primer puesto entre los estrenos de títulos coreanos en más de 50 mercados, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Chile, Francia, España, Alemania, Australia y Nueva Zelanda. Su lanzamiento oficial se realizó un día antes de la fecha inicialmente prevista, generando repercusión internacional.

La expectativa por la serie ya se había generado con antelación, señalaron los responsables de la plataforma. Durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Busan, las funciones de adelanto agotaron sus entradas, mostrando el interés del público. Además, el tráiler principal acumuló 13 millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas sociales durante las primeras 48 horas de publicación.

La historia original, publicada como webtoon, también cuenta con una amplia audiencia global. Desde su lanzamiento, el webtoon ha reunido cerca de 3 mil millones de visualizaciones, según datos de Naver, la plataforma donde se publicó inicialmente.

“La emperatriz divorciada” adapta la novela web y el webtoon homónimo creado por Alphatart, con ilustraciones de Sumpul. Esta adaptación representa la apuesta de Disney+ por trasladar propiedades intelectuales digitales de gran alcance al formato de ficción seriada.

La trama central se desarrolla en torno a Navier, interpretada por la actriz Shin Min-a. Navier es una emperatriz conocida por su eficiencia y capacidad para gobernar el Imperio oriental. Su vida da un giro drástico cuando su esposo, el emperador Sovieshu, encarnado por el actor Ju Ji-hoon, se enamora de Rasta, una esclava fugitiva interpretada por Lee Se-young.

Ante esta nueva relación, el emperador decide poner fin a su matrimonio con Navier. La emperatriz, sin embargo, no se resigna a perder su posición ni su dignidad. Acepta separarse del emperador, pero establece una condición crucial para su futuro.

Navier exige la posibilidad de casarse con Heinrey, príncipe heredero del Reino occidental, personaje interpretado por Lee Jong-suk. Esta audaz decisión desencadena un enfrentamiento político y emocional entre los dos imperios, mientras la protagonista busca recuperar el control de su vida y su poder dentro de un nuevo escenario real.

La producción está a cargo de Studio N, una compañía especializada en la adaptación de webtoons. La dirección recae en Jo Soo-won, reconocido por su trabajo en dramas como ‘Pinocchio’ y ‘Still 17’. El guion fue adaptado por Yeo Ji-na y Hyun Choong-yeol, quienes colaboraron para llevar la narrativa del webtoon a la pantalla.

Los primeros cuatro episodios ya están disponibles en Disney+. La plataforma estrenará dos nuevos capítulos cada miércoles hasta el final de la serie, previsto para el 25 de noviembre, ofreciendo un seguimiento a la audiencia.