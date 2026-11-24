Después de 16 años, la familia Focker vuelve a la pantalla grande, ya que este jueves 26 de noviembre se estrena en los cines mexicanos ‘La Nueva Focker’ (‘Focker In-Law’), la cuarta película de la popular franquicia de comedia que reúne nuevamente a Robert De Niro y Ben Stiller, con Ariana Grande entre sus protagonistas.

La historia presenta una nueva etapa para Greg y Pam Focker, quienes ahora deberán afrontar los desafíos familiares desde otra perspectiva, la de unos padres que conocen a la pareja de su hijo Henry, interpretado por Skyler Gisondo.

La llegada de Olivia Jones, personaje de Ariana Grande, cambiará la dinámica familiar; la joven es una negociadora de rehenes entrenada por el FBI y su personalidad pondrá a prueba la confianza de Greg, quien tendrá que lidiar con una situación que le recordará sus propios encuentros con su suegro, Jack Byrnes.

Robert De Niro retoma su papel como Jack, el estricto exagente de la CIA, mientras Ben Stiller vuelve como Greg Focker, quien deberá enfrentar sus inquietudes ante el anuncio de que su hijo está dispuesto a casarse.

También regresan Teri Polo como Pam Focker, Blythe Danner como Dina Byrnes y Owen Wilson como Kevin Rawley. El reparto se complementa con Beanie Feldstein, Eduardo Franco y Skyler Gisondo.

La dirección y el guión están a cargo de John Hamburg, quien ha participado en las anteriores películas de la saga.

La producción busca recuperar el humor incómodo, los conflictos entre suegros y las situaciones familiares que convirtieron a esta historia en una de las comedias reconocidas de su época.

La franquicia comenzó en el año 2000 con ‘La Familia de mi Novia’ (‘Meet the Parents’), continuó en 2004 con ‘Los Fockers’ y tuvo una tercera entrega en 2010 con ‘Los Pequeños Fockers’.Ahora, con una nueva generación al centro de la historia y el regreso de sus protagonistas originales, ‘La Nueva Focker’ buscará conquistar nuevamente al público con sus enredos familiares a partir de este jueves 26 de noviembre.