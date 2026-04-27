La Fuerza llega a la CCXPMX26: The Mandalorian and Grogu revela sus secretos

Esta visita marcó un hito especial para los fans, al ser la segunda vez consecutiva en que Pedro Pascal se presenta en la CCXPMX, ya que junto al elenco de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos fue la gran estrella de la edición de 2025.

En el tercer y último día de la convención, el equipo presentó los avances de “The Mandalorian and Grogu”, la película que marcará el regreso de la franquicia a la pantalla grande tras años de ausencia.

CIUDAD DE MÉXICO._ El universo de Star Wars se apoderó de la CCXPMX26 con la llegada de Pedro Pascal, Jon Favreau y el pequeño “Grogu”.

El actor chileno saludó al público portando una playera de la Selección Mexicana con su apellido en la parte trasera, lo que desató euforia.

Minutos después llegó la tan anunciada sorpresa de la CCXPMX26: la presencia de Pedro Pascal, que se guardó en secreto hasta el último momento.

En esta ocasión, Jon Favreau fue el primero en subir al escenario del Thunder Stage junto a una figura animatrónica de “Grogu”, el entrañable personaje que se convirtió en el protegido de Din Djarin, “Mando”, en la serie The Mandalorian, que precede a la película que se estrenará el 21 de mayo en México.

El panel en el Thunder Stage incluyó no solo una plática con los invitados, sino también una muestra de los primeros minutos de la cinta, que emocionaron a los presentes.

Minutos más tarde, Pascal y Favreu pasaron al Omelete Stage igualmente acompañados por “Grogu”, donde el director compartió su emoción por finalmente romper el silencio sobre el proyecto.

“Hemos estado trabajando en esta película solos durante tanto tiempo en secreto, y ahora poder salir ante todos los fans es muy reconfortante”, dijo.

A diferencia del ritmo acelerado de la televisión, Favreau destacó las ventajas de este formato.

”Tuvimos tres años para hacer una película de dos horas... pudimos construir sets grandes y hermosos, y hacer secuencias increíbles con él (Pedro) peleando sin el casco puesto”.

En el mismo panel, Favreau reveló detalles sobre nuevos personajes que se integraron en The Mandalorian and Grogu.

Confirmó que Rotta the Hutt, el hijo de Jabba the Hutt, aparecerá como un gladiador musculoso, interpretado por Jeremy Allen White.

“Traer a Rotta the Hutt a la vida como un gladiador y tener la humanidad de Jeremy Allen White fue un gran placer”, explicó el director.

También habló sobre la legendaria actriz Sigourney Weaver, quien interpretará a la jefa de Din Djarin, el personaje de Pascal.

Favreau reveló que Weaver solo aceptó el papel bajo una condición.

“Me dijo ‘Solo trabajaré en la película si escribes que yo y Grogu tengamos escenas juntos’”, contó el director sobre la petición.

Además, en una colaboración sin precedentes, el director Martin Scorsese presta su voz y movimientos para un personaje animado.

“Fue tan divertido, y como es un personaje animado, todo lo que improvisó pudimos diseñarlo alrededor de él”, confesó Favreau.

Un sueño cumplido

Para Pedro Pascal, quien durante el panel alternó entre el inglés y el español para conectar con la audiencia, participar en el universo de Star Wars ha sido una experiencia que trasciende el trabajo actoral.

Además, aseguró haber manifestado que la serie de Disney terminara convertida en película.

”Ver la visión de Jon evolucionar desde la primera vez que él vio Star Wars como un niño... ver cómo esa semilla original se ha convertido en lo que está compartiendo con todos ahora, y ser una pequeña parte de eso, es un sueño hecho realidad. Es un sueño que queremos compartir con todos los que aman Star Wars, los que aman las películas, las aventuras, los buenos tiempos y luchar por el bien. Me encanta”, expresó.

Ante ello, Fravreu enfatizó en la transformación del personaje de Din Djarin.

“Él comenzó como un cazarrecompensas rudo que no se preocupaba por nada excepto por su trabajo, pero después de conocer a este pequeño (‘Grogu’) y convertirse en padre, su corazón ha crecido”. Esta evolución, dijo, ha convertido a “Mando” en uno de los mejores padres dentro de todo el universo de Star Wars.

Por su parte, Pascal también detalló cómo es el proceso creativo al trabajar con “Grogu”, cuya figura presente en el panel captó la atención del público, al encontrarse sobre un sillón y en constante movimiento.

”Es una de mis mejores parejas del escenario, ‘Grogu’ y toda la gente que lo cría. Es la relación más larga creativa que he tenido en toda mi vida, que empezamos en 2019 y me acuerdo perfectamente la primera vez que vi la imagen antes de que tuviera nombre”, confesó el chileno.

Durante la charla, Favreu habló también sobre la importancia de la cinta The Mandalorian and Grogu en el contexto actual.

En un mundo que siente tan dividido y donde todos viven en sus propias “burbujas”, celebró la experiencia de volver a las salas de cine.

”Es tan bueno que los cines vuelvan a estar abiertos para que podamos reunirnos. Star Wars siempre ha tratado sobre un mundo peligroso donde personas de corazones puros se unen, y es sobre la ‘familia elegida’. A veces las familias biológicas no se llevan bien en Star Wars, pero las familias se forman de todos modos, y eso es lo que quiero que la gente se lleve”, expresó.

Por su parte, Pascal fue cuestionado sobre qué mensaje desea que la audiencia reciba al ver esta nueva cinta.

“Que vayamos a esta galaxia muy, muy lejana y veamos una increíble película juntos, compartirla juntos, que tengamos esta aventura juntos. Mis mejores memorias de la infancia son haber ido al cine y ver películas como esta; así que eso, estar juntos y luchar por el bien. ¡Y viva México!”, finalizó entusiasmado.