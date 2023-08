Compartió que ya son 33 años de carrera artística profesional y orgullosamente, es hijo del artista llamado Taurus Do Brasil, quien logró 63 años de carrera artística, para Milton un hombre fuera de serie, y quien sin la parafernalia cibernética, y demás marcó un hito en la historia.

“Si juntamos su carrera y la mía nos dan 96 años de historias, un acercamiento muy cercano con lo que es la hipnosis, tiempo en el que también he escuchado la misma frase, ‘el hipnotismo es puro show’, ‘Milton tiene gente contratada 10 o 15 paleros que le hacen el show’ por eso, para todos aquellos que no saben quién es John Milton, les digo que, si no supiste valorar mi presencia, ahora disfrutarás de mi ausencia, porque ya son los últimos días aquí en Culiacán”.

El hipnotista agregó que en estos 33 años de carrera jamás ha dejado de seguir aprendiendo, contando con una maestría en Programación Neurolingüística, certificación como hipnotista, maestría certificada en hipnoterapia clínica aplicada, certificado en sicología, sin dejar de lado que el año pasado recibió un doctorado honoris causa, entregado por la Universidad Autónoma de México.

“Yo sigo haciendo hipnosis divertida, artística, teatral, y clínica, es decir, hipnosis de verdad, la cual parece ser un espectáculo, pero no nos damos cuenta que no es un evento de comicidad, la cual se presenta de manera incidental, pero al mismo brinda un beneficio, prueba de ello es el cantante Eduin Caz, quien tiene cuatro años recibiendo hipnosis clínica que le ha cambiado la vida, otro más es el comediante Teo González, entre otras personalidades.

Destacó que desde el escenario, intenta generar un cambio social, depositando mensajes para ir contra las adicciones, de la deserción escolar, mensajes tratando de fomentar valores en un mundo que adolece de esto.

“Sigo creyendo que la hipnosis un día se convertirá en la más potente herramienta para el ser humano, para que él o ella pueda alcanzar, y así romper los límites de su conciencia y su imaginación, y así catapultarse hacia la mejor versión de sí mismo”, resaltó.

La invitación es a disfrutar si show este estos últimos día de su estancia en Culiacán, con funciones en el Teatro Pablo de Villavicencio a las 20:00 horas.