A través de sus redes sociales, Grupo Firme ha compartido un adelanto del que será su próximo sencillo, que lleva por título La más guapa, tema grabado en colaboración con El Frizian y que será lanzado este miércoles 1 de mayo a las 12:00 horas, horario de la Ciudad de México, 11:00 horas, tiempo de Sinaloa.

Mediante sus historias, se puede escuchar Eduin Caz compartir unas palabras respecto al tema, el cual se puede escuchar también de fondo.

”Recuerdo que esta canción me la enseño el Abraham, el segunda voz, me dijo, guacha esta rola, esta perra, y la frase favorita en la rola es cuando ella dice que no jala con nadie porque yo soy su hombre, y pues me atrapó la canción”, explica Eduin Caz.