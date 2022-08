La mazatleca Christian Valdés está a un paso de ganar ‘La Voz’

Christian Valdés lo hizo de nuevo, logró conquistar a los coaches de La Voz y venció a sus contrincantes en la etapa de semifinales. Ahora, está a un paso de convertirse en la ganadora del programa, dará pelea en la final que se realizará la próxima semana.

La cantante mazatleca ha sido una de las favoritas de Ha-Ash, David Bisbal, Yuridia y Joss Favela desde la etapa de audiciones y gracias a su talento y gran capacidad vocal ha ido venciendo en cada una de las etapas, batallas, knockouts y top 3, lo que la llevó a presentarse en la semifinal que se realizó este lunes por TV Azteca.

Con el tema Perdón fue con el que Christian defendió su lugar en este programa y logró convencer a su coach Joss Favela de elegirla como su carta fuerte para la final, gracias a su impecable interpretación recibió puros elogios de los artistas que comanda este concurso.

“Creo que haz sabido aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que de te han dado aquí, en La Voz, y ahora mismo haz cerrado un portazo como diciendo voy a cerrar la puerta porque aquí me tengo que quedar yo, a mí personalmente me ha gustado mucho, hasta el punto que tu seguridad me gusta mucho para la siguiente face, yo personalmente lo haría si fuera Joss Favela”, le dijo David Bisbal a Christian tras su presentación.

Por su parte, Yuridia comentó que le encanta Christian Valdés, “desde el principio yo decía “ella va a llegar muy lejos”, y está muy cañón tu talento, tu presencia en el escenario está muy cañona, todo lo que haces y como nos mueves”.

Mientras que las hermanas Hanna y Ashly coincidieron en que Christian ha dejado huella en cada uno de ellos, pues todos esperan su presentación, “cada presentación nos vas sorprendiendo con tu fuerza, con tu exactitud, con tu voz, con las notas que llegas y tú realmente si naciste para esto”, dijo Ashly.

Christian se suma a los concursante de David Bisbal, quien se quedó con las voces de Gabriel García y Anyelique Solorio, con los que el español va a buscar ganar La Voz.

El segundo en elegir a sus finalistas fue el representante del regional mexicano, Joss Favela, quien además de Christian apostó por el talento de Sandra Guevara. Yuridia tuvo que tomar la complicada decisión de quedarse con las voces de Isabela Rodríguez y Fátima Elizondo.

Finalmente, las Ha-Ash decidieron que las voces que deberían seguir y llegar a la final eran las de Adriana Foster y Marcela López.

Además, Joss Favela subió a cantar junto con el colombiano Andrés Cepeda, quien llegó como invitado especial para interpretar su nuevo sencillo ‘Si Todo Se Acaba’ con lo que pusieron a todos a cantar.