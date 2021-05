La actriz mexicana Marina de Tavira, nominada a un Oscar por Roma (2018), la neoyorquina Rosie Pérez y la española Maribel Verdú encabezan el reparto de Now and then, la primera serie española de Apple TV, de los creadores de Velvet y Las chicas del cable.

Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés, de Bambú Producciones, están detrás de esta serie que dirigirá Gideon Raff (Homeland). Se rodará en español y en inglés y estará ambientada en Miami.

Se trata de un thriller que gira en torno a un grupo de amigos cuyas vidas cambiaron para siempre durante un fin de semana de celebraciones que acabó con uno de ellos muerto. Veinte años después, los otros cinco han de reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas aparentemente perfectas.