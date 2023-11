Tras varios meses de especulaciones, se confirmó la salida de Lupita Jones de la organización de ‘Miss Universo’; por más de 30 años, Jones estuvo al frente de la franquicia mexicana, tiempo en el que consiguió dos coronas para México, la de Ximena Navarrete en 2010 y la de Andrea Meza en 2021.

Fue la propia Jones quien, a través de un video que publicó en sus redes sociales, habló sobre su salida y reveló que aunque todavía no le había sido notificada de manera oficial, la organización ya había elegido a la persona que tomaría el cargo: “Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora’. Pero las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí: hay otro director de Miss Universo en México”, dijo.

Horas más tarde, mediante una conferencia de prensa, el dueño de la franquicia en México, Raúl Rocha Cantú, presentó a la quien desempeñará la dirección, la modelo Cynthia de la Vega.