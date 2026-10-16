‘La Momia’ regresará con elenco original

Universal Pictures reveló el título de la cuarta entrega de La Momia, “The Mummy: The Book of the Dead”, la cual reunirá a Brendan Fraser y Rachel Weisz en cines. La película llegará a Estados Unidos el 15 de octubre de 2027.

La información fue publicada este jueves por Variety, que detalló el regreso de Brendan Fraser como Rick O’Connell y Rachel Weisz como Evelyn O’Connell, personajes que protagonizaron las dos primeras entregas de la franquicia.

Este anuncio representa un avance significativo para la producción, conocida durante meses simplemente como La Momia 4. El Imparcial informó en septiembre de 2026 sobre el inicio del rodaje y el reencuentro de los actores principales.

La película también recuperará a otros integrantes del reparto original. Entre los nombres anunciados se encuentran John Hannah, quien interpretó a Jonathan, y Oded Fehr, quien dio vida a Ardeth Bay. Kevin J. O’Connor, que apareció como Beni en la cinta de 1999, también regresa.

Michael Johnston y Numan Acar se suman al elenco. Por ahora, no se ha explicado el papel de cada personaje dentro de la nueva historia.

La trama de la película sigue sin revelarse. Una de las interrogantes es la participación de Arnold Vosloo, quien interpretó al sacerdote Imhotep en las dos primeras películas de la saga.