La nostalgia y el despecho se cantan de día en Mazatlán con la ‘Tardeada Migajera’

En tiempos en los que cada vez más personas prefieren reuniones tempranas antes que las tradicionales salidas nocturnas, Despecho Mazatlán encontró la fórmula para reunir música, nostalgia y convivencia con la “Tardeada Migajera”, un concepto que este fin de semana tuvo como protagonistas a los cantantes Ivy Favela y Fer Espinoza.

Desde las 16:00 y hasta las 20:00 horas, el recinto abrió sus puertas para ofrecer una alternativa de entretenimiento donde el desamor se convierte en pretexto para cantar a todo pulmón, bailar y disfrutar de una tarde entre amigos o familia, acompañada de tacos, tostadas, mezcalitas, mojitos y una amplia variedad de bebidas.

La propuesta forma parte de un proyecto impulsado por la cantante mazatleca Heidi Herrera y la artista Cindy Zambrano, quienes apostaron por rescatar las tradicionales tardeadas que durante décadas fueron parte de la vida social en Mazatlán.

”Hay mucha gente que ya no quiere desvelarse, que busca salir más temprano y divertirse en un ambiente relajado, por eso nuestras tardeadas comienzan a las cuatro de la tarde”, explicó Fer Espinoza.

Para esta edición, el espectáculo tomó el nombre de “Tardeada Migajera”, haciendo alusión al popular término que ha cobrado fuerza en redes sociales para describir las historias de desamor, temática que domina buena parte del repertorio.

El público disfrutó interpretaciones de canciones inmortalizadas por Juan Gabriel, Jenni Rivera, Selena, Ana Gabriel, Marisela y Rocío Dúrcal, artistas que siguen vigentes entre varias generaciones y cuyos éxitos fueron coreados durante toda la tarde.

Ivy Favela y Fer Espinoza, quienes se conocieron durante su etapa universitaria y hoy coinciden profesionalmente en Mazatlán, compartieron escenario por primera vez como dueto.

”Ensayamos varias veces porque cantar a dos voces implica otra preparación, queríamos ofrecer un espectáculo de calidad para que la gente quiera regresar”, comentó Favela.

Pero la música no es el único atractivo, la experiencia también incluye dinámicas con animadores, baile e interacción constante con el público, sello distintivo de lugar, un concepto que desde su apertura ha dirigido su programación principalmente al público femenino.

La seguridad es uno de los principales distintivos del recinto, sus organizadores explicaron que la programación está diseñada pensando mayoritariamente en las mujeres y que el establecimiento mantiene protocolos para garantizar un ambiente de respeto, aunque actualmente también recibe a hombres interesados en disfrutar del espectáculo.

La respuesta del público ha permitido que el proyecto continúe creciendo. Heidi Herrera retomará el concepto el próximo 8 de agosto con una nueva presentación, mientras que Ivy Favela y Fer Espinoza ya preparan nuevas fechas y un espectáculo renovado para las próximas semanas.

Con un repertorio lleno de clásicos, humor, interacción y un ambiente relajado, la “Tardeada Migajera” busca demostrar que la fiesta no necesariamente comienza de noche y se puede realizar en las tardes.