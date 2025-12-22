La Odisea, de Christopher Nolan presenta primer avance de la ‘secuela’ de Troya

El nuevo y ambicioso proyecto del aclamado director oscarizado Christopher Nolan, La Odisea, ha dejado ver sus primeras imágenes en un esperado teaser tráiler.

La adaptación que Nolan hace del clásico de Homero del mismo nombre, generó muchas expectativas. Hay que recordar que la mente detrás de la trilogía de The Dark Night había sido nombrado como el nombre a dirigir Troya, al final tomada por Wolfgang Petersen. Así es que ha estado familiarizado con el escritor griego.

La apuesta es mayúscula: Matt Damon encabeza la travesía mítica en la que estarán Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita N’yongo, Elliot Page, Jon Berthal, John Leguizamo, Himesh Pattel o Mia Goth, además de viejos conocidos de Nolan como Anne Hathaway o Robert Pattinson, publica Milenio.com.

La epopeya es una sucesora de La Ilíada (historia que dio pie a Troya), la cual narra el accidentado viaje de regreso a casa de Odiseo (Damon), rey de Ítaca, tras la Guerra de Troya.

A diferencia de La Ilíada, que se centra en el combate y la gloria militar, La Odisea es una historia de supervivencia, ingenio y la búsqueda del hogar.

Narra la situación en Ítaca, donde la esposa de Odiseo, Penélope (Hathaway), y su hijo, Telémaco (Holland), sufren el acoso de decenas de pretendientes que dan por muerto a Odiseo y quieren casarse con ella para heredar el trono.