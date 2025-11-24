‘La Pachanga’, el disco debut de Los más buscados de Tijuana

Carlos Quintero (Voz y Acordeón), Mario Moreno (Bajista), Carlos Suárez Moreno ( Requinto y segunda voz), Héctor Santos (En la batería), integran la agrupación norteña Los más buscados de Tijuana, quienes lanzaron recientemente su disco debut titulado La Pachanga.
Con un amplia trayectoria cada uno dentro de la música, esta agrupación sinaloense, vio sus orígenes en Guamúchil hace siete años, listos para conquistar al público con su propuesta musical, conservando desde entonces la misma formación, pero no el nombre.
”Cuando iniciamos no teníamos aún el nombre, hasta ahora que nos reunimos y nos bautizamos con ese nombre, y gracias a Dios encontramos a una persona de una disquera a la que le gustó nuestro proyecto y estamos muy contentos porque la compañía nos ha echado mucho la mano”, señaló Mario Moreno.
Aunque ya cuentan con un disco anterior, es con su más reciente disco La Pachanga, con el que más se ha dado a conocer su propuesta musical, despuntando mucho en sus vistas, así como el corrido titulado Soy Ranchero.
“Aunque tenemos siete años con este proyecto, oficialmente y de manera profesional, tenemos apenas tres meses realizando presentaciones de manera profesional, grabando temas, y haciendo gira de promoción, trabajando mucho, con el único deseo de agradar a su público y hacerse notar en el Regional Mexicano”, dijo Moreno.
Agregó que, otro sencillo que desprende de este disco y al que ya están dando promoción, se titula Ni todo el amor, ni todo el dinero. Un tema romántico, dirigido a todos aquellos que están enamorados y que son mal correspondidos, y con el que muchos se van a identificar, y que ya está disponible en todas las plataformas.
“Estamos muy contentos con este tema, por eso estamos realizando esta gira de promoción, la cual ha sido satisfactoria, ya que hemos visitados varios municipios del estado”, dijo Moreno.
Resaltó que a solo tres meces de haber lanzado este proyecto de manera formal, la aceptación del público ha respondido como ellos lo esperaban, disfrutando de su música, y ampliamente seguidos en sus redes sociales.
Con influencias musicales como Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana, entre otros, brindando un sonido fresco, propio, original, y que los distinga de los demás.
“Tocar de la manera más sencilla, original, con nuestro propio sonido es lo que mejor nos caracteriza, pero lo importante es transmitir emociones al cantar una canción”, resaltó Quintero.
El disco La Pachanga, está conformado por 12 temas, entre cumbias, baladas, rancheritas, norteñas, como El pica flores, De mil candados, Ni todo el amor, ni todo el dinero, Que se ponga bueno, El Gordo Mambo, Alegre y parrandero, mujer y esposa, entre otros.
Respecto a si el disco cuenta con alguna colaboración, Moreno detalló que han hecho duetos con algunos amigos, pero hasta el momento ninguno ha sido grabado para un disco, esperando poder hacerlo más adelante, abiertos a todos los demás artistas que deseen grabar con ellos.
Quintero agregó que aunque no se ha acercado aún algún otro artista para realizar alguna colaboración, sí cuentan con invitaciones para presentarse en otras ferias del estado, entre ellas las de Guamúchil, y algunas otras fechas para presentaciones.
Ir a los Estados Unidos también forma parte de su deseo de seguir llevando su música hasta donde sea posible, pero estos planes serán para el próximo año, ya que en estos momentos desean posicionar su sonido en México.
Tras el lanzamiento de este disco, la agrupación ya se encuentra grabando nuevos temas, dado que su meta es lanzar al menos dos discos por año, generar más música, tras su primer disco debut.
Sus redes sociales
YouTube: Los Más Buscados de Tijuana
Facebook. Los Más Buscados de Tijuana
Instagram: losmasbuscadosdetijuana.