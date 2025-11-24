‘La Pachanga’, el disco debut de Los más buscados de Tijuana

Carlos Quintero (Voz y Acordeón), Mario Moreno (Bajista), Carlos Suárez Moreno ( Requinto y segunda voz), Héctor Santos (En la batería), integran la agrupación norteña Los más buscados de Tijuana, quienes lanzaron recientemente su disco debut titulado La Pachanga. Con un amplia trayectoria cada uno dentro de la música, esta agrupación sinaloense, vio sus orígenes en Guamúchil hace siete años, listos para conquistar al público con su propuesta musical, conservando desde entonces la misma formación, pero no el nombre. ”Cuando iniciamos no teníamos aún el nombre, hasta ahora que nos reunimos y nos bautizamos con ese nombre, y gracias a Dios encontramos a una persona de una disquera a la que le gustó nuestro proyecto y estamos muy contentos porque la compañía nos ha echado mucho la mano”, señaló Mario Moreno.

Aunque ya cuentan con un disco anterior, es con su más reciente disco La Pachanga, con el que más se ha dado a conocer su propuesta musical, despuntando mucho en sus vistas, así como el corrido titulado Soy Ranchero. “Aunque tenemos siete años con este proyecto, oficialmente y de manera profesional, tenemos apenas tres meses realizando presentaciones de manera profesional, grabando temas, y haciendo gira de promoción, trabajando mucho, con el único deseo de agradar a su público y hacerse notar en el Regional Mexicano”, dijo Moreno. Agregó que, otro sencillo que desprende de este disco y al que ya están dando promoción, se titula Ni todo el amor, ni todo el dinero. Un tema romántico, dirigido a todos aquellos que están enamorados y que son mal correspondidos, y con el que muchos se van a identificar, y que ya está disponible en todas las plataformas.