La película Las Guerreras K-Pop arrasa en los Premios Annie 2026 con 10 galardones

La película “Kpop Demon Hunters”, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, arrasó en la edición 53 de los Premios Annie al ganar con 10 estatuillas, incluyendo el de Mejor Película Animada.

La producción de Netflix ganó los premios más codiciados, entre ellos mejor dirección y mejor animación de personaje, en la ceremonia organizada por ASIFA-Hollywood, asociación que entrega estos galardones desde hace más de cinco décadas.

El resultado muestra el impacto de la cinta en la industria, también refuerza su posición como una de las producciones animadas más influyentes del año.

Uno de los premios más comentados de la noche fue el de Mejor Actuación de Voz, que recayó en Arden Cho por su interpretación de Rumi. El reconocimiento refuerza la importancia del trabajo actoral en la animación contemporánea y confirma el peso narrativo de los personajes de la cinta.