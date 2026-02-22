La película Las Guerreras K-Pop arrasa en los Premios Annie 2026 con 10 galardones

La película “Kpop Demon Hunters”, dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, arrasó en la edición 53 de los Premios Annie al ganar con 10 estatuillas, incluyendo el de Mejor Película Animada.
La producción de Netflix ganó los premios más codiciados, entre ellos mejor dirección y mejor animación de personaje, en la ceremonia organizada por ASIFA-Hollywood, asociación que entrega estos galardones desde hace más de cinco décadas.
El resultado muestra el impacto de la cinta en la industria, también refuerza su posición como una de las producciones animadas más influyentes del año.
Uno de los premios más comentados de la noche fue el de Mejor Actuación de Voz, que recayó en Arden Cho por su interpretación de Rumi. El reconocimiento refuerza la importancia del trabajo actoral en la animación contemporánea y confirma el peso narrativo de los personajes de la cinta.
El jurado destacó el equilibrio entre intensidad emocional y ritmo musical en la interpretación, un aspecto clave en una película que combina acción, fantasía y cultura pop vinculada al K-pop.
Además de su impacto en premios, “K-Pop Demon Hunters” ya había marcado un récord previo. De acuerdo con datos oficiales de Netflix, la película acumula más de 482 millones de visualizaciones, lo que la convierte en el filme más visto en la historia de la plataforma.
La cinta ganó Mejor Película, Mejor Dirección para Maggie Kang y Chris Appelhans, Mejor Guion, Mejor Música, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Personajes, Mejor Animación de Personajes, Mejores Efectos Especiales, Mejor Actuación de Voz para Arden Cho como Rumi.