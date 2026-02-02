La película ‘Michael’ revela su tráiler oficial con Jaafar Jackson como el ‘Rey del Pop’

La producción, dirigida por Antoine Fuqua, explora la vida personal y el ascenso musical del intérprete, con una visión cercana de sus años con los Jackson Five y su posterior consagración como ícono global gracias a discos como Thriller, de acuerdo con infobae.com.

Las imágenes muestran a Jaafar Jackson, sobrino del artista y parte de la familia Jackson, interpretando a su tío en diferentes etapas, desde la infancia hasta su consagración mundial.

Universal Pictures y Lionsgate lanzaron el primer tráiler oficial de Michael, la esperada película biográfica que retrata la vida y carrera de Michael Jackson.

En el tráiler, Colman Domingo encarna a Joe Jackson, el exigente padre y mánager que impulsó la disciplina dentro de la familia con frases como: “En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor”.

La relación entre padre e hijos se muestra como una pieza clave en el desarrollo de la agrupación familiar y en la formación de la personalidad artística de Michael.

Nia Long en el papel de Katherine Jackson aporta la mirada maternal al relato. En uno de los momentos del adelanto, su personaje afirma: “Supe que eras diferente desde el momento en que naciste. Tienes una luz especial”.

Esta visión contrasta con el enfoque estricto de Joe Jackson y ayuda a construir la dinámica familiar en pantalla.

El tráiler, difundido durante la última entrega de los Grammy, alcanzó 116.2 millones de visualizaciones en 24 horas, superando cualquier otro avance de películas biográficas musicales lanzadas por Lionsgate.

La interpretación de Jaafar Jackson incluye movimientos emblemáticos como el “moonwalk”, recreando coreografías y gestos icónicos que el público asocia con el “Rey del Pop”.

El actor es hijo de Jermaine Jackson y muestra en la cinta destrezas vocales y físicas que evocan la presencia escénica de su tío, según declaraciones de Antoine Fuqua.

“No es solo el parecido físico, es el espíritu de Michael el que se manifiesta de una manera única y mágica”, sostuvo el cineasta.

Participan también Miles Teller en el papel del abogado John Branca, Kat Graham como Diana Ross, Laura Harrier como Suzanne de Passe, Kendrick Sampson como Quincy Jones y Juliano Krue Valdi como el joven Michael.

El rodaje comenzó en febrero de 2024, en un entorno donde parte del equipo artístico y técnico ya había colaborado con Michael Jackson en diferentes épocas de su carrera.

La película aborda episodios controvertidos de la vida del cantante, incluyendo la acusación de abuso sexual presentada en 1993 por la familia Chandler.

La película estará disponible tanto en salas convencionales como en formato Imax, con Lionsgate a cargo de la distribución en Estados Unidos y Universal en el ámbito internacional.