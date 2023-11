La nueva entrega llevará a la banda titular a una gira final y volverá a contar con Christopher Guest, Michael McKean y Harry Shearer. Reiner también repetirá su rol como cineasta frente y detrás de cámaras. A su vez, This is spinal tap 2 contará con cameos leyendas reales de la industria musical.

A cuatro décadas de su estreno, “This is spinal tap” iniciará el rodaje de su esperada secuela y contará con cameos de Paul McCartney y Elton John.

De acuerdo a lo revelado recientemente por el director en el podcast RHLSTP de Richard Herring, la continuación tiene un pequeño papel reservado para Paul McCartney, Elton John y Garth Brooks.

De acuerdo con Variety, la secuela entrará en producción activa en febrero de 2024.

Inicialmente, This Is Spinal Tap 2 tenía su estreno previsto para marzo de 2024. Sin embargo, la producción se retrasó debido a las huelgas del Sindicato de Actores y del Sindicato de Guionistas de América.

Coescrita y dirigida por Reiner, This Is Spinal Tap no tuvo gran éxito de taquilla en el momento de su estreno, pero fue elogiada por un gran número de críticos especializados.

Con su llegada al video, logró atraer una mayor atención y, a la fecha, está caratulada como una de las películas más influyentes de la historia.

En 2002, la obra de Reiner fue seleccionada para su conservación por el Registro Cinematográfico Nacional por ser considerada “cultural, histórica o estéticamente significativa” por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

El film también ocupa el puesto 48 de las 500 mejores películas de todos los tiempos según la revista Empire.