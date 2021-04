La segunda temporada de Luis Miguel mostrará su lado más humano... y el más oscuro

Contada en dos líneas del tiempo y a través de ocho episodios, esta nueva entrega trae consigo a nuevos personajes que marcaron la vida del intérprete de “Hasta que me olvides”. Personajes que, como recalca el actor español Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi, en la serie) funcionan como satélites alrededor de “El Sol”, que ayudan a representar su lado más sensible y vulnerable, una cara distinta a la de la primera temporada.

“El personaje está construido con base en, obviamente, una versión de la historia que es la que sale en los libretos, que es la que van a ver ustedes en la serie”, explica en una mesa redonda con medios, en respuesta a SinEmbargo, la joven actriz de 31 de años de edad.

Aunque admite que no tuvo contacto con Michelle Salas para construir su papel, detalla que siempre lo hizo a “conciencia”, pues “no deja de ser un personaje” dentro de la serie.

“Mi Michelle no deja de ser una versión que está curada por mi lente de Macarena, que seguro tiene vivencias mías personales, como cosas de Michelle, como inspiraciones en el look, que me divertía mucho usar. Es una época donde no sé si la van a reconocer como tal. Es la construcción de la niña a la mujer que conocemos hoy”.

Asegura que le generó “mucha responsabilidad interpretar un personaje que todos conocen”, pero siempre buscaba cosas con las que el público podría identificarse como esta batalla de los adolescentes, por buscar su identidad y quiénes son.

“Esa era mi tarea principal cuando estaba yo tratando de reflejar a ese personaje, que tuviera una profundidad real, que yo sintiera que sí lo vivía, yo iba a poder empatizar con ella”.

En una de las líneas del tiempo, en las que desarrolla esta segunda temporada, ubica al espectador a inicios de los años 90, dando continuación a la primera entrega y mostrando a Luis Miguel con la libertad de su carrera que su padre nunca le permitió. En esa etapa, cerca de él está Mauricio Ambrosi, parte del equipo de giras del cantante y también uno de sus amigos más cercanos.