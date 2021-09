La serie Gambito de Dama es la producción con más triunfos en los premios a las Artes Creativas de los Emmys 2021

Como un anuncio de lo que pasará el próximo domingo 19 de septiembre, cuando se entreguen las categorías principales de los premios Emmy, en Los Ángeles se llevó a cabo la entrega de los galardones de las categorías técnicas que reparte la Academia de televisión.

Probablemente será un reflejo lo que sucederá en unos días en el festejo principal -que se emitirá el domingo 19, por TNT y TNT series-, hubo algunos programas que se destacaron del resto.Según recoge Deadline, The Queen’s Gambit finalmente se quedó con la producción con más triunfos gracias a 9 reconocimientos.

Todo mientras The Mandalorian y Saturday Night Live consiguieron 7 premios respectivamente, Ted Lasso se quedó con 3 Emmys y Netflix salió como la plataforma con más victorias.

Los premios a los logros creativos y técnicos incluyeron categorías como cinematografía, diseño de vestuario, peluquería, diseño de producción, edición y mezcla de sonido.

Al siguiente día, el domingo por la tarde hubo categorías como programación animada, presentador de reality, narrador, realización de documental y programa de reality, y la ceremonia del domingo por la noche incluyó todas las categorías principales, como mejor actor y actriz, música y letra, serie de formato corto, película para televisión, sketches de variedades, especial de variedades y escritura para un especial de variedades.

Marvel Studios consiguió sus primeros Emmys gracias a WandaVision

Marvel Studios consiguió sus primeros Emmys gracias a WandaVision. La serie centrada en Wanda Manximoff estaba nominada en varias categorías y finalmente se quedó con tres reconocimientos: “Mejor Música y letras originales” por “Agatha All Along” en el episodio Breaking The Fourth Wall, “Mejores Disfraces de fantasía / ciencia ficción” por el capítulo Filmed Before A Live Studio Audience y “Mejor Diseño de producción para un programa narrativo (media hora)”.

Marvel Studios ha tratado en varias oportunidades de conseguir galardones con sus apuestas para la pantalla grande y aunque solo lo ha logrado tres Premios de la Academia con Black Panther, su primera incursión oficial en la pantalla chica ya le otorgó tres reconocimientos de los premios más famosos de la televisión.

Nominados a los Premios Emmys 2021

La gran noche de gala de los Premios Emmys será el 19 de septiembre. La ceremonia se podrá ver por TNT y TNT series.

Programa de Entrevistas de Variedades

Conan (TBS)

The Daily Show with Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Competencia de Reality

The Amazing Race (CBS)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Mejor Actriz – Comedia

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (black-ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor – Comedia

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor Actor de Reparto – Comedia

Carl Clemons-Hopkins

Kenan Thompson

Browen Yang

Brett Goldstein

Brendan Hunt

Nick Mohammed

Jeremy Swift

Paul Reiser

Mejor Actriz de Reparto – Comedia

Hannah Einbinder

Aidy Bryant

Kate McKinnon

Cecily Strong

Juno Temple

Hannah Waddingham

Rose Perez

Mejor Actor Invitado – Comedia

Alec Baldwin

Dave Chappelle

Daniel Kaluuya

Dan Levy

Morgan Freeman

Mejor Actriz Invitada – Comedia

Issa Rae

Yvette Nicole Brown

Jane Adams

Maya Rudolph

Kristen Wiig

Bernadette Peters

Serie de Comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

Pen15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Actor en Serie Limitada, Película o Antología

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Mejor Actor de Reparto en Serie Limitada, Película o Antología

Daveed Diggs

Jonathan Groff

Anthony Ramos

Paapa Essiedu

Evan Peters

Thomas Brodie-Sangster

Mejor Actriz en Serie Limitada, Película o Antología

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit)

Kate Winslet (Mare of Easttown)

Mejor Actriz en Serie Limitada, Película o Antología

Phillipa Soo

Renée Elise Goldsberry

Julianne Nicholson

Jean Smart

Moses Ingram

Kathryn Hahn

Serie Limitada (mini serie)

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon)

WandaVision (Disney+)

Mejor Actriz – Drama

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor Actriz de Reparto – Drama

Aunjanue Ellis

Emerald Fennell

Gillian Anderson

Helena Bonham Carter

Ann Dowd

Yvonne Strahovski

Samira Wiley

Madeline Brewer

Mejor Actor – Drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Josh O’Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Mejor Actor de Reparto – Drama

Michael K. Williams

John Lithgow

Tobias Menzies

O-T Fagbenle

Max Minghella

Bradley Whitford

Giancarlo Esposito

Chris Sullivan

Serie de Drama

The Boys (Amazon)

Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid’s Tale (Hulu)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)