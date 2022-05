La sinaloense Carolina Ross canta junto a Christian Nodal

Y es que la cantante sinaloense comenzó su carrera cantando covers, y de los primeros fueron temas de Nodal como Adiós amor, Te fallé, No te contaron mal y Probablemente, entre otros. Y ahora, pudo cantar junto a su ídolo en el Palenque de Metepec, Estado de México, este fin de semana.

“Todavía no me cae el 20 de todo lo que pasó anoche, neta, neta, si tienen rato siguiéndome ustedes saben que tengo varios covers ahí en mi canal de Youtube de Christian Nodal, y gracias a Dios se dio esta oportunidad de abrir su show en Metepec... que por cierto muy agradecida con el público de Metepec porque me recibió bien bonito”, dijo Carolina Ross a través de sus historias de Instagram.

Continuó su relato explicando que al terminar el show lo único que ella quería era saludar a Christian Nodal y tomarse una foto con él. Sin embargo, la oportunidad que le brindó de cantar junto a él cerró esta noche con broche de oro.

No te contaron mal fue el tema que interpretaron juntos y que el público coreo en todo momento.

Por otro lado, la carrera de Carolina Ross sigue en aumento, esta semana estrenará su nuevo disco Cuestión de tiempo, en el que trabajó de la mano de Joss Favela.

Además sus sencillo inéditos Apuré mi café y Cuando caiga la noche han sido bien aceptados por sus seguidores, dando así otra etapa a su carrera que comenzó cantante covers de temas exitosos.