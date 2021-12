Daniela Rodrice triunfó como jueza en final de La Más Draga y no solo eso, sino que se convirtió en tendencia de Twitter por los elogios.

Ella no solo tomó los modismos y la forma de hablar de las participantes drag del show, sino que los posicionó a nivel internacional.

Es por ello que su presencia como jueza en la final no podían dejarse pasar, de acuerdo con sdpnoticias.com.

Pese a que el estreno de la final se desplazó un día por los inconvenientes de Amazon Services, Daniela Rodrice tomó esto como una forma de bromear.

En sus historias de Instagram explicó que fue su decisión que no se estrenara el 7 de diciembre, pues chocaría con el estreno del segundo episodio de su podcast.

“Yo cancelé, moví los cables para cancelar la final de La Más Draga y poder estrenar a gusto mi segundo capítulo del podcast”.

Rodrice se convirtió en la jueza más aplaudida en participar en La Más Draga y su presencia vaya que no pasó desapercibida por su look.

La mazatleca lució una larga peluca rubia con las puntas moradas, así como un vestido corto lleno de brillantes y un escote pronunciado en la espalda y pecho.

Desde que se anunciaron a los jueces de la final de La Más Draga 4, los asistentes enloquecieron cuando presentaron a Daniela Rodrice como la invitada.

“Yo no traigo el gran discurso, yo vengo de metiche igual que ustedes, ya era injusticia que no me invitaran, la verdad”.

La influencer ocultó que ella estaría en el show y fue hasta la tarde de ayer -8 de diciembre- que compartió fotografías sobre su experiencia.

Una de ellas fue una foto que el conductor Roberto Carlo compartió junto a la influencer más famosa de TikTok.