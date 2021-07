La sinaloense Kenia Os arrasa en los MTV Miaw 2021

Por su parte, Kimberly Loiza ganó una vez más un premio MTV Miaw, en esta edición como Creador del año, donde se enfrentó a Amadora, Caín Guzmán, Darian Rojas, Ralf, Igancia Antonia, Legna Hernández y Kevlex, sin embargo, la influecer no estuvo presente en la gala.

Quien tampoco estuvo durante la ceremonia fue su esposo Juan de Dios Pantoja, el sinaloense se llevó un premio, el de Lipsync master, que es para quienes hace doblajes de videos en Tiktok, sin embargo, se tomó el tiempo de mandar un video en el agradeció el premio.

“Muchísimas gracias, gracias a todos los que votaron por mi, ‘Pantojitas’ gracias por siempre estar conmigo, para mí son la mejor familia de todo el internet, y pues nada, me queda claro que no soy moneda de oro, pero con que le caiga bien a mi ‘fandom’ con eso me doy por bien servido”, dijo Juan de Dios Pantoja.