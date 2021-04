La última temporada de The Walking Dead se estrena el 22 de agosto

La temporada 11 de The Walking Dead será la última remesa de episodios de la serie antes de concluir definitivamente. Con los años la serie ha sufrido altibajos que han hecho que la audiencia fluctúe, pero todavía conserva unas saludables cifras de audiencia.

Sin embargo AMC ya ha empezado a “cortar el melón” por otros derroteros. Los spinoff de Fear The Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond están funcionando relativamente bien, y la cadena planea seguir con las series derivadas y dejar sellada la narrativa principal.

La temporada final de la serie no tendrá mucha acción, pero si se apreciará una sucesión de escenarios desprovistos de vida que se narrará con una voz en off que interroga a un personaje.

Hay varios indicios de que la Commonwealth va a jugar un papel importante en los últimos compases de la serie. Naturalmente, lo más destacable es la fecha de estreno de la temporada, que empezará su marcha el 22 de agosto de 2021.