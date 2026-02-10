La versión mexicana de ‘La Oficina’ ya tiene fecha de estreno

Bajo la dirección de Gaz Alazraki, esta serie cuenta con la actuación de Fernando Bonilla, quien es el protagonista y encarna a Jerónimo Ponce III.

Luego de varios meses de espera La Oficina, la versión mexicana de The Office ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno. De acuerdo a Prime Video esta serie se estrenará este 13 de marzo y contará con ocho episodios.

La historia se ubica en las oficinas de Jabones Olimpo que están en Aguascalientes y cuyos colaboradores tendrán que trabajar con un jefe como Jerónimo, heredero legítimo de la marca y quien no está capacitado para dirigir la empresa.

Los colaboradores son: Aniv Rubio (Edgar Villa “Villita”), Memo Guerrero (Fabrizio Santini), Sofi Campos (Elena del Río), Mine Romero (Alexa Zuart), Abi Delgado (Alejandra Ley), Qwerty (Armando Espitia), Ángeles Leyva (Areli González), Lucio Galván (Juan Carlos Medellín), Betty Benitez (Paola Flores), Don Abel (Guillermo Quintanilla), Giancarlo (Rodrigo Suárez), Mondra (Quetzalli Cortés) y Cañedo (Arturo Vinales).

La Oficina se suma a las adaptaciones internacionales de la exitosa serie creada originalmente por Ricky Gervais y Stephen Merchant, entre las que se encuentran versiones en Estados Unidos, Francia, Chile y Polonia, entre otros, además del spin off llamado The Paper, donde regresa Oscar Martínez, quien era uno de los tres contadores de Dunder Mifflin Scranton.

Desde su estreno en Reino Unido en 2001, la serie ha tenido múltiples versiones en distintos países, incluida la adaptación estadounidense que popularizó el formato a escala mundial.

La producción mexicana representa la décimo quinta adaptación internacional de la franquicia. La primera temporada contará con 8 episodios, disponibles dentro de la membresía Amazon Prime.