Tataranieto del autor del Himno Nacional afirma que Ángela Aguilar no se equivocó con su interpretación

“La versión que cantó Ángela Aguilar está cantado en un compás de 4/4, mucho más lento y que es la versión original”, concluyó.

Fue el pasado sábado cuando la joven de 17 años interpretó el Himno Nacional mexicano previo a la pelea del Canelo Álvarez en Estados Unidos y aunque lo hizo de manera impecable, a más de uno incomodó que su ritmo fuera más lento del habitual.

Esta situación le valieron cientos de críticas, memes y burlas, muchas encabezadas por los mismos miembros de su familia. El primero en pronunciarse sobre el tema fue Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien explicó que aunque lo hizo más despacio no fue errónea, ya que se enfrentó a algunos problemas de audio.

“Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencias vas a cantar más lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso”, dijo desde sus redes sociales.

La misma Ángela aceptó su error, pero defendió su interpretación en entrevista con el periodista Javier Poza: “No le cambié nada al Himno, sólo lo hice más largo, cada nota la hice más larga... estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, porque en el estadio todo mundo estaba feliz y dio la oportunidad de que la gente lo cantara”.

Aprovechó para relatar cómo le afectó esta situación y hasta las cosas que aprendió sobre esta situación: “Sí me saqué muchísimo de onda, porque nunca había vivido una situación en la que tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y mejor apagué el celular porque era un poco fuerte para mí”.

“Creo que aprendí muchísimo al respecto. Ya me echaron muchísima carrilla y a lo que sigue, esto no me define como artista, al revés, creo que me define el cómo manejé la situación, porque no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, resaltó sobre el resultado tan polémico de su actuación.

“Me siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía”, afirmó.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, descartó sancionar a la cantante Ángela Aguilar tras su interpretación del pasado sábado.

A través de un comunicado, la dependencia a cargo de Olga Sánchez Cordero explicó que la interpretación “no tuvo alteración en la letra”, por lo que no contravino en absoluto los citados artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Si bien, la entonación de la adolescente no fue marcial, la conocida por todos, sí “fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación”.

“Toda vez que el evento tuvo lugar en el extranjero, no da lugar a una sanción administrativa; sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”, concluyó.

Por su parte, el tataranieto de Francisco González Bocanegra defendió la actuación de Ángela Aguilar y aseguró que la hizo en un compás similar al que fue compuesto en 1853.