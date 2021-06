La youtuber Yuya anuncia que será mamá

“Amigos, no saben lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte de festejo más grande de nuestra vida”, escribió Yuya, para anunciar su embarazo.

“Han sido meses de cambios, reconocimientos y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo. Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado”, comentó la youtuber en el video.

Por su parte, Siddartha también expresó su emoción en redes sociales, poniendo un mensaje poético refiriéndose al mar, y que en las fotografías que compartió se encontraban tres corazones latiendo.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito”, dijo el cantante en Instagram.

Los mensajes de felicitaciones de los colegas y amigos de ambos no se hicieron esperar. La influencer Pau Tips escribió: “Se me puso la piel chinita! Que hermoso ver todas tus etapas Yuya, un abrazo con mucho amor y felicidades”.

Otras colegas como Mariale, Vico Volkova, Vanessa Zamora, entre otras, también felicitaron a la feliz pareja.