$!Lady Di, a 24 años de su fallecimiento

Tras su divorcio, Lady Di sostuvo una relación con el cirujano cardiaco británico-paquistaní, Hasnat Khan, quien se cree, fue el verdadero amor de Lady Di, sin embargo, dicha relación terminó pocos meses antes de su muerte aunque no quedó claro el motivo de su ruptura, posteriormente, Lady Di inició a salir con el empresario multimillonario Dodi Al-Fayed, con quien pasaría unas vacaciones al sur de Francia, no obstante, los paparazzis acechaban a la pareja y en un intento de escapar de los medios, la pareja murió en un accidente automovilístico en el túnel del “Puente del alma” en París, donde también murió el chofer de la pareja.

Tras la muerte de Lady Di, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones y una de las versiones que más repercusión tuvo fue que el accidente fue planeado por el príncipe Carlos, además, se investigaron a otras ex parejas de Diana, sin embargo, luego de alrededor de 10 años de investigaciones se determinó que no había ninguna conspiración detrás del accidente, no obstante, los rumores no se detuvieron y se cree que este veredicto fue emitido para no afectar la salud mental de los hijos de Lady Di.