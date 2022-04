Lady Gaga rinde tributo a Tony Bennett en los Grammy 2022

Lady Gaga rindió homenaje a su buen amigo y leyenda musical, Tony Bennett en los Grammy 2022 . Gaga subió al escenario con una interpretación de “Love for Sale” y “Do I Love You” en honor a Bennett, quien se despidió de la actuación reciéntemente durante dos shows con el cantante de Chromatica.

Un video pregrabado de Bennett presentó a Gaga, quien lo mejoró para el solo de “Love for Sale”. Disminuyó la velocidad para la conmovedora balada “Do I Love You” mientras se reproducían imágenes de su historia actuando y grabando con Bennett detrás de ella y la banda. Gaga estaba visiblemente abrumada por la emoción mientras se sentaba en el escenario y miraba las imágenes.

El álbum de Bennett y Gaga, Love for Sale, está nominado a Álbum del año y Mejor álbum vocal pop tradicional, mientras que su sencillo “I Get a Kick Out of You” está nominado a Grabación del año y Mejor interpretación pop de dúo/grupo, entre otros.