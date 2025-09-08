Lady Gaga y Ariana Grande, dominan los MTV Awards 2025

Lady Gaga y Ariana Grande fueron las grandes ganadoras en los Premios MTV a los Videos Musicales 2025, que se celebraron la noche del domingo en el UBS Arena en Elmont, Nueva York. Gaga logró llevarse cuatro premios, más que cualquier otro artista, incluyendo el galardón Artista del Año mientras que Grande se llevó el galardón más prestigioso, el de Video del año, por su tema Brighter Days Ahead. Con estos premios, Gaga se convirtió en la segunda artista en ganar dos veces el premio al artista del año, que se introdujo en 2017, siendo Taylor Swift la primera en lograrlo.

Lady Gaga se llevó cuatro preseas, incuyendo el de Artista del Año.

Los cuatro premios de Gaga elevan su total de victorias en su carrera a 22, lo que la coloca en tercer lugar en la tabla histórica, detrás de Swift y Beyoncé, quienes lideran con 30 victorias cada una. Los nuevos premios de Lady Gaga le permitieron superar a Madonna, alguna vez la líder de los VMAs, con 20 Moonpersons (como se conocen estos trofeos, detalló billboard.com

Fans cheer for Lady Gaga during her acceptance speech for winning Artist of the Year at tonight’s MTV #vmas pic.twitter.com/imAIJDEt2u — The Hollywood Reporter (@THR) September 8, 2025

Las mujeres dominaron completamente la noche. De los 30 premios que se entregaron este año (incluidos los premios sociales y los galardones especiales anunciados previamente), artistas femeninas solistas o grupos femeninos obtuvieron 22. Mientras que artistas masculinos solistas y un grupo masculino como Coldplay ganaron seis premios. Los otros dos premios fueron para colaboraciones mixtas como la de Lady Gaga & Bruno Mars y Rosé & Mars.

Ariana Grande triunfó llevándose cuatro galardones.

De las 10 categorías específicas de género, ocho fueron ganadas por artistas femeninas, entre ellas, Sabrina Carpenter, Mejor artista pop; Ariana Grande, Mejor video pop; Doechii, Mejor hip-hop; Mariah Carey, mejor R&B; Shakira, Mejor Latin; LISA con Doja Cat y Raye, Mejor K-Pop; Tyla, Mejor afrobeats; y Megan Moroney, Mejor country. Solo dos premios específicos de género fueron para artistas masculinos, uno de ellos fue Sombr, como Mejor alternativo y el grupo Coldplay con el premio a Mejor rock). Gaga también ganó mejor dirección por su trabajo en Abracadabra (que codirigió con Bethany Vargas y Parris Goebel). Este es el sexto año consecutivo en que un artista gana en esa categoría por dirigir o codirigir su propio video.

Sabrina Carpenter.

Swift ha ganado cuatro veces desde 2020 como directora única de sus videos. Lil Nas X ganó hace cuatro años por codirigir Montero Call Me by Your Name, a dueto con Tanu Muino. Gaga y Bruno Mars ganaron el premio a Mejor colaboración por Die With a Smile. Es la tercera victoria de Gaga en esta categoría, después de Telephone, con Beyoncé y Rain on Me junto a Ariana Grande. Esto coloca a Gaga en un empate con Swift por el mayor número de victorias en esta categoría. Swift ganó por colaboraciones con Kendrick Lamar, Zayn y Post Malone. Al igual que Grande, Sabrina Carpenter ganó tres premios, incluyendo álbum del año por Short n’ Sweet. Ese mismo álbum ganó mejor álbum pop vocal en los Grammy en febrero. Otros ganadores múltiples de la noche fueron Bruno Mars, Tate McRae, Doechii y Mariah Carey, con dos premios cada uno. Mars fue el único artista masculino que obtuvo múltiples victorias.

Rosé obtuvo el premio a Mejor Canción del Año.

Además, Rosé y Lisa ganaron dos premios, si se combinan su victoria como mejor grupo con BLACKPINK y sus premios individuales. Rosé ganó canción del año (junto con Mars) por APT. Lisa ganó mejor K-Pop con Born Again, que contó con Doja Cat y Raye.

Lisa ganó a Mejor K-Pop.

Este año, MTV distribuyó los bienes de manera equitativa, como se observó en el hecho de que nadie obtuvo más de cuatro galardones. Aun así, algunos artistas se quedaron sin premios, a pesar de recibir numerosas nominaciones. Estos incluyen a figuras como The Weeknd, con siete nominaciones, y Bad Bunny, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Morgan Wallen con cuatro nominaciones cada uno. Aquí algunos de los ganadores en las categorías principales Video del Año: “Brighter Days Ahead” / Ariana Grande Artista del Año: Lady Gaga Canción del Año: “APT.” / Rosé y Bruno Mars Mejor Nuevo Artista: Alex Warren Mejor Artista Pop: Sabrina Carpenter Mejor Pop: “Brighter Days Ahead” / Ariana Grande Mejor Álbum: Short n’ Sweet / Sabrina Carpenter Mejor Latino: “Soltera” / Shakira