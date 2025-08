Lady Gaga y Bruno Mars lideran las nominaciones en los Video Music Awards de MTV

La cantante estadounidense Lady Gaga encabeza las nominaciones de los Video Music Awards de MTV con 12 nominaciones y le sigue de cerca Bruno Mars con 11, mientras que Kendrick Lamar, uno de los nombres más relevantes del hip hop contemporáneo, suma 10.

Los MTV Video Music Awards 2025 están listos para una celebración que promete destacar lo mejor de la música y la creatividad visual de este año, en una gala, que lleva más de cuatro décadas premiando la innovación en videos musicales.

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre de 2025 en el UBS Arena de Elmont, Nueva York y será transmitida en vivo por MTV, con opciones de streaming disponibles en plataformas como Paramount+ y otras servicios digitales de MTV, dependiendo de la región.

El periodo de votación para las categorías abiertas al público ya está en marcha, y los fans pueden votar hasta 20 veces al día en la página oficial de MTV hasta el 29 de agosto de 2025, mientras que la categoría de Mejor Artista Nuevo mantendrá las votaciones abiertas hasta el día del evento.

Ariana Grande y The Weeknd comparten siete nominaciones, y Billie Eilish, siempre presente en los premios más importantes, suma seis.

También figuran con fuerza Charli XCX (cinco nominaciones), mientras que Bad Bunny, Doechii, Ed Sheeran, Jelly Roll, Miley Cyrus y Tate McRae se posicionan con cuatro menciones cada uno.

La categoría de Video del Año, una de las más esperadas en cada gala, presenta una competencia reñida entre “Brighter Days Ahead” de Ariana Grande, “Birds of a Feather” de Billie Eilish, “Not Like Us” de Kendrick Lamar, “Die with a Smile” de Gaga junto a Mars, “Apt.” de Rosé con Mars, “Manchild” de Sabrina Carpenter, y “Timeless” de The Weeknd con Playboi Carti.

Por otro lado, en la sección de Artista del Año se enfrentan Bad Bunny, Beyoncé, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Morgan Wallen, Taylor Swift y The Weeknd.

Otro de los momentos destacados será la revelación del Mejor Artista Nuevo, donde compiten talentos emergentes como Alex Warren, Ella Langley, Gigi Perez, Lola Young, Sombr y The Marías.

Además, la edición 2025 marca un hito al incorporar dos nuevas categorías: Mejor Artista Pop y Mejor Video Country, ampliando así el espectro de géneros reconocidos.

La producción del evento estará a cargo de Gunpowder & Sky, con la dirección de Van Toffler, quien ya ha estado detrás de momentos legendarios en los VMAs, como la recordada actuación de Beyoncé en 2011.