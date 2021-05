Lalo España se vacuna contra Covid-19 sin tener 50 años

A meses de contagiarse y superar el Covid-19, el actor Eduardo España explicó por qué el fin de semana asistió a recibir la vacuna contra el virus a pesar de que aún no pertenece al grupo de edad que oscila entre los 50 y 59 años, población que está siendo vacunada actualmente en la Ciudad de México, de acuerdo con información de Infobae.

En noviembre del año pasado, el actor originario de Guadalajara anunció en sus redes sociales que dio positivo a coronavirus, por lo que se sometió al tratamiento y confinamiento necesario para su recuperación.

De acuerdo con el tuit del comediante, tomó la decisión de anunciar su contagio debido a la responsabilidad moral que todo ciudadano debe tener.

A meses de distancia de su contagio, el fin de semana pasado asistió a recibir la inoculación en contra del SARS COV-2, lo que le valió algunas críticas debido a que el actor no se encuentra en el rango de edad solicitado. En consecuencia, Lalo dio una entrevista para el programa De primera mano, en donde aclaró que no utilizó sus influencias para recibirla a pesar de que aún no cumple la edad requerida.

“Yo cumplo 50 años el 15 de septiembre; ‘Juanito’, que trabaja conmigo, me registró. Nos dijeron que aunque no hayas cumplido los 50 años, toda persona que cumpla 50 años en este año se puede vacunar”, comentó.