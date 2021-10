Lalo Mora habla sobre el video donde se ve tocando a una fan; dice que se iba a caer

Que se iba a caer y por eso se agarró de una fan, dice Lalo Mora respecto al video que se viralizó donde toca indebidamente a una mujer; por primera vez habla sobre esta polémica.

El cantautor tuvo una presentación en Nueva York, y al salir de las instalaciones de la discoteca donde se presentó, dio una entrevista al programa Hoy día, el artista declaró que no tocó a la fan con intención que en realidad fue un accidente porque se estaba cayendo.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó y me aventó, me aventó la mano”, explicó el cantante.

Sobre el escándalo que provocó, El Rey de mil coronas dijo que le daba pena, motivo por el que aprovechó las cámaras para pedirle disculpas.

“No le he pedido disculpas, pero quiero pedirle, me da pena. No se cómo explicarte, pero a Dios y a ella les debo de pedir una disculpa he llorado sinceramente”, dijo.

Por otro lado, en días recientes los internautas no perdonaron este hecho, mismo que le recriminaron en los comentarios de una publicación que hizo Lalo Mora en su página de Facebook, donde invitaba a las mujeres a hacerse mamografías.