$!Lamenta Ángela Aguilar la muerte de su estilista

Después de darse a conocer la noticia del asesinato a balazos del reconocido estilista de famosos Miguel Ángel de la Mora, la cantante Ángela Aguilar expresó su pesar en sus historias de Instagram.

Ella, al igual que otras influencers y famosas del espectáculo, formaban parte de su exclusiva cartera de clientas que el joven estilista atendía en su salón de belleza ubicado en la privilegiada zona de Polanco, en la Ciudad de México.

La hija menor de los Aguilar compartió en un mensaje su reconocimiento a De la Mora, no solo por lograr un cambio importante en su imagen, sino por haber sido un gran apoyo en uno de sus momentos más difíciles de su vida.

”Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante.

Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa.

Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”.