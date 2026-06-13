Lamenta Dwayne Johnson no haber sido nominado al Oscar por ‘The Smaching Machine’

Dwayne Johnson, conocido mundialmente como “La Roca”, se sinceró en una reciente entrevista y habló con total honestidad sobre el impacto emocional de no haber sido nominado al Oscar por su actuación en The Smashing Machine. La película biográfica de A24 dirigida por Benny Safdie que marcó un punto de inflexión en su carrera y fue recibida con una ovación de 15 minutos en Venecia. Dwayne Johnson, quien interpretó al legendario peleador de UFC y MMA Mark Kerr, admitió en entrevista con Esquire que la posibilidad de entrar en la conversación por los premios de la Academia fue algo que lo emocionó profundamente, aunque al final no se materializó en una nominación como Mejor Actor. “Hubiera sido increíble recibir una nominación al Oscar. Me di cuenta muy rápido de que es algo poco común alcanzar esta cima donde incluso estás teniendo estas charlas. ¡Y es emocionante!”, señaló el actor de 54 años. “Habría sido increíble. Desearía que hubiera pasado. Pero no pasó”, añadió.

El intérprete también señaló que el reconocimiento no recibido “encendió un fuego en mi columna” que lo motiva a seguir trabajando en buscar y desarrollar personajes de mayor profundidad, sin restarle valor a la experiencia transformadora que vivió con esta película, señala quien.com Para encarnar a Mark Kerr, Dwayne Johnson realizó cambios drásticos tanto físicos como emocionales. Ganó aproximadamente 13.6 kilos de músculo para lograr la complexión “más grande e inflada” del peleador.