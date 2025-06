Lamenta Pepe Aguilar alejamiento de su hijo Emiliano

“No conozco a la niña porque no me habla el güey”, confesó el cantante de 56 años en conversación con la periodista de espectáculos. Sobre los motivos que originaron su distanciamiento, Pepe apuntó: “Pues hay que preguntarle a él”, dijo.

Asimismo, añadió sobre si ha habido intentos de su parte para solucionar la situación: “Lo busqué en su momento. Claro. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija y a su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, afirmó.

Pepe Aguilar explicó que su desapego de su hijo mayor tiene raíces profundas desde la infancia de Emiliano Aguilar, quien creció con Carmen tras una separación marcada por desacuerdos. “No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá”, explicó.

Al ser cuestionado sobre la edad en que se separó del joven, Pepe Aguilar fue contundente y detalló “No, yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es. Sí, señora, pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse”, contó el intérprete de Por mujeres como tú.

Tras explicar que el presunto abandono de su ex pareja sucedió cuando Emiliano tenía poco más de un año de edad, y que además siempre luchó por ver a su primogénito.

“Pero aparte, tuve que empezar desde cero, porque se llevó todo. Se llevó muebles y coche. Me dejó en una casa vacía”, recordó el papá de Ángela Aguilar.

El cantante señaló que fueron la ruptura y la distancia las circunstancias que hicieron que Emiliano Aguilar creciera alejado de su famoso papá.

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, iba y venía”, contó el cantante.