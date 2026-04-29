Lamenta Shakira la muerte de uno de sus trabajadores

Shakira se pronunció luego del fallecimiento de un trabajador ocurrido el pasado domingo en Río de Janeiro, durante la instalación del escenario donde ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.

El accidente ocurrió durante los preparativos de Todo Mundo no Rio, un espectáculo que se realizará en la emblemática playa y que suele reunir a millones de asistentes entre turistas y residentes.

Shakira lamentó la muerte de un trabajador de la empresa encargada del montaje del escenario para el concierto que ofrecerá el próximo sábado 2 de mayo en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras se realizaban labores de montaje para el evento que se llevará a cabo en la playa de Copacabana, uno de los espectáculos más esperados de la temporada, detalla quien.com

Tras conocerse la noticia, la intérprete colombiana expresó sus condolencias y envió un mensaje de pésame a la familia, amigos y seres queridos del trabajador fallecido.

“Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, declaró la cantante para People en Español.

La muerte de Gabriel de Jesús Firmino, un técnico de 28 años, fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del concierto Todo Mundo no Rio.

“Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo (26 de abril) cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”, señala el mensaje.

De acuerdo con el comunicado, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindarle atención médica. Más tarde, el trabajador fue trasladado a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

“La organización del evento aclara que este el lunes 27 de abril se realizó una pericia en el lugar donde ocurrió el accidente que cobró la vida de un profesional de montaje de escenario del equipo local. El informe final conclusivo será presentado próximamente por los organismos responsables”, señaló la empresa.

Asimismo, pidió respeto mientras continúan las investigaciones: “Pedimos, en respeto a todos los involucrados, que no se difundan especulaciones antes de la conclusión de la investigación y de la presentación del informe final”.

Sobre la reacción de Shakira, la cantante se mantuvo atenta desde que fue informada de lo sucedido. “Shakira se puso en contacto con la organización tan pronto supo lo ocurrido y ha mantenido comunicación constante con nuestro equipo, acompañando de cerca los acontecimientos. Está profundamente conmovida por lo sucedido y también enfoca su energía en brindar apoyo a los familiares”.

Hasta el momento, el concierto gratuito programado para el 2 de mayo en Río de Janeiro continúa en pie.